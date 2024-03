KV Kortrijk ligt Debast niet... En toch was hij tot dan de beste op het veld

Zeno Debast was tegen KV Kortrijk de schlemiel van de dag met zijn fout die de winnende treffer van Isaak Davies opleverde. De West-Vlamingen liggen de rijzige verdediger blijkbaar niet.

Herinnert u zich nog speeldag 7 van dit seizoen? Anderlecht zag ook in Kortrijk af en moest héél tevreden zijn met een 2-2-gelijkspel. Een goal in de laatste minuut van Anders Dreyer.

Anderlecht stond toen met tien nadat Zeno Debast een kopbal van Avenatti met de hand uit doel sloeg en dus vroegtijdig mocht gaan douchen. De bijbehorende penalty werd ook omgezet en Kortrijk leidde zo met 2-1.

Sindsdien was Debast amper nog op een foutje te betrappen. Tot gisteren dus... "Ik weet niet wat het met hem is als hij tegen Kortrijk speelt", schudde Riemer het hoofd. "Maar goed, dat is voetbal. Iedereen maakt fouten en als wij beter hadden gespeeld, was het zover niet gekomen."

Zijn ploegmaats verweten hem ook niets. "Hij zit in zak en as, maar ik heb nog niet met hem gesproken", zei Delaney. "Hij moet zich dat ook niet te veel aantrekken. Hij is een toptalent en dit is onderdeel van de lange weg. Ik heb dat ook allemaal meegemaakt."

Debast was tot dan toe inderdaad één van de besten op het veld. Hij verstuurde een paar schitterende crosspasses en verdedigde secuur. Tot hij dus de bal tegen Davies aantrapte en die ervan profiteerde.