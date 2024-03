Blessin neemt zijn spelersgroep in bescherming na puntenverlies tegen KAA Gent

Union SG morste tegen KAA Gent met de punten. De troepen van trainer Alexander Blessin kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

KAA Gent kwam op voorsprong op bezoek bij competitieleider Union SG, maar vergat de wedstrijd helemaal dood te maken. De Brusselaars profiteerden optimaal en konden uiteindelijk toch nog een punt thuishouden.

Trainer Alexander Blessin besefte dat zijn ploeg geen goede wedstrijd speelde tegen de Buffalo’s. “We hebben te veel fouten gemaakt, maar daar zijn ook verklaringen voor”, zei hij voor de camera’s van Play Sports.

De Duitser vond dat zijn ploeg uiteindelijk goed reageerde nadat Union SG op achterstand kwam en misschien zat er voor de thuisploeg zelfs nog wat meer in, maar zover kwam het uiteindelijk toch niet.

Spelersgroep in bescherming

“Het is altijd de vraag hoe je reageert na een tegendoelpunt en we zijn teruggekomen. In de laatste 20 minuten toonden we ook meer honger om de wedstrijd naar ons toe te trekken en op het einde hadden we nog enkele goede kansen. We moeten vrede nemen met een punt, dat is geen probleem.”

Blessin nam zijn team ook in bescherming en er waren voor hem de nodige redenen waarom ze hun normale niveau niet haalden. “Kijk gewoon naar ons wedstrijdschema. Er waren vandaag makkelijke fouten die mijn spelers normaal gezien niet maken. We moeten nu nog twee wedstrijden afwerken en dan komt er een break die we echt nodig hebben.”