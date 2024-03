Opvallend! Hein Vanhaezebrouck verbreekt tegen Union SG belofte die hij maakte

Na het duel begin februari op RSC Anderlecht begon Hein Vanhaezebrouck, de trainer van KAA Gent, een tirade van maar liefst 20 minuten over de arbitrage in ons land.

Hij deed toen ook een plechtige belofte en hield zich er de voorbije weken telkens aan. De trainer van de Buffalo’s zou elke week in het zwart langs de zijlijn staan.

“Ik draag nu zwart, zoals de scheidsrechters vroeger droegen toen er nog kwaliteit was. Nu dragen ze fluogroen, geel... maar schitteren doen ze alvast niet. Ik ga de rest van het seizoen in het zwart naar wedstrijden. Het gaat niet verbeteren hoor”, liet hij toen weten.

Maar vandaag daagde Vanhaezebrouck plots in het groen op voor de wedstrijd op bezoek bij competitieleider Union SG. Wat is er dan veranderd in tussentijd?

Wedstrijd schorsing

Het enige waar wij kunnen aan denken is dat Vanhaezebrouck door de voetbalbond een wedstrijd geschorst zou kunnen worden na zijn uitspraken over scheidsrechter De Cremer, die volgens de trainer van de Buffalo’s niet klaar was om de match tegen Standard te fluiten.

De arbitrage maakte deze speeldag opnieuw geen al te goede beurt. Zo was er een wel heel dubieuze afkeuring van een doelpunt van Ferran Jutgla van Club Brugge tegen OH Leuven.