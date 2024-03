'Voetbalbond gaat in tegenaanval en gaat Vanhaezebrouck aanklagen'

Hein Vanhaezebrouck was een week geleden bijzonder kritisch op scheidsrechter Wesli De Cremer. De Belgische voetbalbond is nu in de tegenaanval gegaan. En daarbij willen ze mogelijk toch wel vrij ver gaan.

Zowel de VAR als scheidsrechter Wesli De Cremer kregen de volle lading na de nederlaag van KAA Gent tegen Standard door Hein Vanhaezebrouck. "Niet klaar voor een wedstrijd van dit niveau", klonk het onder meer bij de Gentse coach. Volgens de coach van Gent zou het aan de overkant nooit gebeurd zijn. "De scheidsrechter beslist in minder dan een seconde. Dat kan niet, dan scheelt er iets", aldus nog Vanhaezebrouck in zijn oordeel over de wedstrijd. 1 speeldag effectieve schorsing voor Hein Vanhaezebrouck? Volgens Het Nieuwsblad gaat de KBVB nu in de tegenaanval. Ze willen Hein Vanhaezebrouck een schorsing van één speeldag effectief geven en ook een boete vorderen bij de coach van KAA Gent. De Buffalo's kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissing. Vanhaezebrouck kwam tijdens het duel tegen Standard al goed weg, mogelijk dat hij dus achteraf alsnog moet brommen. KAA Gent kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Belgische voetbalbond en zo de effectieve straf proberen wegwerken.