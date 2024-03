Hein Vanhaezebrouck heeft grote reden om furieus te zijn omwille van tegengoal

KAA Gent was goed op weg om leider Union SG te kloppen. De Buffalo's incasseerden echter nog een tegendoelpunt.

KAA Gent bleef zondagavond steken op een 1-1-gelijkspel tegen competitieleider Union SG. De troepen van Hein Vanhaezebrouck kwamen op voorsprong, maar kregen een te vermijden tegendoelpunt tegen.

De trainer van de Buffalo’s was achteraf voor de camera’s van Play Sports dan ook bijzonder ontgoocheld met het gelijkspel. “Voor de spelers en de supporters. We hadden veel meer moeten scoren, we hebben in de eerste helft verschillende goede kansen gekregen”, klonk het.

Ook in de tweede helft waren er nog mogelijkheden, maar daar werd te weinig mee gedaan. En dan viel het tegendoelpunt. “Je gaat één keer in de fout en daardoor heb je maar een gelijkspel. Dat is spijtig, want we verdienden absoluut meer. We moeten efficiënter zijn. We hadden hier met één of meer goals kunnen winnen.”

Te vermijden tegendoelpunt

Door dit tegendoelpunt heeft KAA Gent het niet meer in eigen handen om in de Champions’ Play-offs te geraken. Als KV Mechelen wint van OH Leuven, dan pakken zij het laatste ticket. “Nu moeten we weer kijken naar de rest, we hebben opnieuw de zaken niet meer in eigen handen.”

Vooral de tegengoal bleef in het hoofd van Vanhaezebrouck spoken. “We stonden nog te roepen en toch konden ze het niet opbrengen om de binnenkant te sluiten. Om die manier is het moeilijk om een clean sheet te halen. We verdedigen zo goed en dan pak je zo'n doelpunt.”