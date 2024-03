Marc Degryse ziet het niet goedkomen voor topclub: "Het dreigt slecht af te lopen voor hen"

Met nog één speeldag voor de boeg, krijgen we ongetwijfeld nog een heel spannend slot van de reguliere competitie. Sommige ploegen staan er na afgelopen weekend veel beter voor dan anderen.

Daar kan KAA Gent zeker over meespreken. Na het 1-1 gelijkspel tegen Union SG, hebben de Buffalo's het niet meer zelf in handen. Zij hopen best op puntenverlies van KRC Genk, KV Mechelen en Cercle Brugge.

Ook Marc Degryse ziet dat het er niet al te goed uitziet voor de ploeg van Hein Vanhaezebrouck. "AA Gent heeft er alles aan gedaan om te winnen op Union. Maar het gebeurde alweer niet. Het dreigt slecht af te lopen voor de Buffalo's", vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Gent speelde zeker geen slechte wedstrijd, al werd het tegendoelpunt veel te makkelijk weggegeven. Castro-Montres kon te makkelijk achter de verdediging de bal in doel koppen.

"De foutjes die ze maken, worden afgestraft en in de zestienmeter zijn ze niet doortastend genoeg. Ze toonden op Union nochtans dat ze de intrinsieke kwaliteiten hebben om in de top zes te staan. Maar op de momenten van de waarheid is het sinds de winterstop niet goed genoeg."

"Het zou me verbazen mochten ze zondag plots toch de sprong nog maken. Ze kunnen volgende week dan wel winnen tegen Charleroi, het zal te laat zijn", besluit Degryse.