Hein Vanhaezebrouck verrast met uitspraken over ref Erik Lambrechts na Union - Gent

Hein Vanhaezebrouck en de arbitrage? Dat is niet altijd een match made in heaven. Het was dan ook opvallend dat de coach van de Buffalo's veel lof had voor Erik Lambrechts na de wedstrijd tussen Union SG en KAA Gent.

Erik Lambrechts kreeg een dikke week geleden een halve finale in de Beker van België toegewezen met Antwerp tegen KV Oostende en onlangs floot hij in de Europa League het play-offduel tussen FC Shakhtar Donetsk en Olympique de Marseille.

Daarmee is hij een van de refs die het meest in beeld komt op een positieve manier. Mogelijk is hij een kanshebber voor de bekerfinale tussen Union en Antwerp, ook in play-off 1 mogen we hem wekelijks verwachten.

Hein Vanhaezebrouck komt met veel lof voor Erik Lambrechts

De 39-jarige Leuvenaar kreeg na de match tussen Union SG en KAA Gent ook de nodige lof van Hein Vanhaezebrouck: "Hij floot een heel goede wedstrijd. Volgens mij heeft hij niets verkeerd gefloten. Bijna al zijn beslissingen waren volgens mij correct", aldus de oefenmeester van de Buffalo's in zijn analyse.

"Het is niet voor het eerst. Ik zeg al twee jaar dat hij bij de top van België hoort en hij is echt een hele goede ref. Hij deed het heel goed in deze wedstrijd", stak Vanhaezebrouck zijn lof niet onder stoelen of banken. Het is eens iets anders - voor zijn commentaar op Wesli De Cremer zal hij door de voetbalbond worden aangeklaagd.