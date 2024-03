Hein Vanhaezebrouck reageert bijzonder fel op mogelijke schorsing na commentaar op ref

Vorige week werd duidelijk dat Hein Vanhaezebrouck mogelijk een schorsing riskeert na zijn commentaar op scheidsrechter De Cremer.

“Er is mij verweten dat ik commentaar geef op de ref, de VAR, het stadsbestuur, de spelers, het bestuur, mijn buur, de pastoor, mijn vrouw en mijn kinderen”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Voor Vanhaezebrouck is het duidelijk wat de bedoeling hierachter is en wie daarvoor verantwoordelijk is. “Wat is de ambitie van die bondsprocureur? Wil jij misschien algemeen procureur-generaal worden? Als het over voetbal gaat, spreek dan alleen over voetbal. Daar gaat het over, hé. Waar moeit hij zich mee?”

Vanhaezebrouck gaat zelfs een stapje verder en dreigt mogelijk met wat meer. “Eigenlijk moet je eens informeren bij een advocaat of hij mij geen schade berokkent, met al die dingen te zeggen. Hij moet zijn job doen.”

Voorgeschiedenis

Al lijkt de zaak vooral ook met voorgeschiedenis tussen Vanhaezebrouck en de bondsprocureur te maken te hebben, zo voegt Vanhaezebrouck er nog aan toe. En hij waarschuwt in één keer ook de journalisten.

“Ik heb eens gezegd dat de bondsprocureur zijn job niet heeft gedaan. Hij zal me terug willen pakken. Ik stel me vragen bij ‘vrije meningsuiting’. Jullie zijn allemaal journalisten. Als we zover gaan..., moet je allemaal beginnen op te letten”, besluit Vanhaezebrouck.