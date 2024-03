KAA Gent-doelman Davy Roef baalt na gelijkspel tegen Union SG maar geeft nog niet op

KAA Gent speelde afgelopen zondag 1-1 gelijk tegen Union SG. De Buffalo's strijden nog mee voor een plaats in de Champions' Play-offs, maar hebben het lot niet meer in eigen handen.

KAA Gent kan de Champions' Play-offs nog halen, al zal dat erg moeilijk zijn. Ook doelman Davy Roef ziet de harde waarheid in. "We hebben het niet meer in eigen handen", reageerde hij bij Het Nieuwsblad.

Afgelopen jaar gaf KAA Gent zijn plaats in de Champions' Play-offs zelf uit handen tegen KV Oostende. "We moeten hopen op een voorval zoals vorig jaar met Oostende", stelt Roef vast.

De Bufallo's hadden kansen om te winnen. Ze moesten zeker niet onder doen voor Union. Toch slikte Gent een vermijdbaar doelpunt tegen het einde aan.

"We moeten meer klinisch worden in de beide strafschopgebieden. Ook tegen Union hadden we best wel voldoende mogelijkheden om de partij te beslissen."

"Ik had eigenlijk niet zoveel werk op te knappen, maar tegen die kopbal van Alessio (Castro-Montes n.v.d.r.) was ik kansloos. We gaven echt niet veel kansen weg en daardoor had ik niet zo’n drukke avond, maar jammer genoeg werd ik toch één keertje geklopt", besluit Roef.