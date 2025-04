Scorende Slimani moet alsnog ploegmaats danken: penalty in 97ste minuut beslissend in Westerlo - KV Mechelen

Op elk moment kunnen de kansen keren in de Europe Play-offs. Ondanks de gelijkmaker van Slimani leek KV Mechelen na de 1-2 van Marsa op weg naar de leidersplaats. De herneming na een strafschop in de 97ste minuut heeft er anders over beslist.

Na het onderlinge duel van voorbije dinsdag hadden de toeschouwers in 't Kuipje wellicht spektakel verwacht. Het verleden van deze affiche wees ook in die richting, maar de spelers bewezen dat het ook anders kan lopen. De dominante openingsminuten van Westerlo waren snel vergeten, want voorts was het een flauwe eerste helft, met slechts een paar momenten van heropleving.

Zo'n moment kwam er bijvoorbeeld toen de schuiver van Alcocer in hoekschop werd gewerkt. Dat leek KVM wakker te schudden. Storm bereikte met zijn voorzet de vrijstaande Belghali aan de tweede paal. Koppen is echter niet de specialiteit van de rechterwingback. Van den Keybus besloot aan de overzijde van in de rechthoek voorlangs. Bezoeker Mrabti zag zijn kans, na een aflegger van Lauberbach, afwijken in hoekschop.

Splijtende pass van Storm

De wedstrijd begon stilaan los te komen wanneer Malinwa na rust vlotter de vrije man vond. Belghali had pech met zijn knal op de paal. Mechelen moest niet treuren, want na een mooie aanval zou de 0-1 er toch komen. Via Marsa kwam de bal bij Storm, die naar binnen sneed en met een splijtende pass Lauberbach alleen naar doel stuurde. De Duitser omzeilde Jungdal en zorgde zo voor het openingsdoelpunt.

Na zelf te scoren is het altijd waken voor decompressie. Een snelle gelijkmaker leek eraan te komen, maar Frigan trapte van dichtbij recht op De Wolf. Toen hadden de Kemphanen wellicht wel al door dat het loonde om op de loer te blijven liggen. Hammar gaf de 1-1 weg met een slechte inspeelpass. Op voorzet van Frigan had Slimani de gelijkmaker voor het binnentikken.

Griffin Yow heeft het laatste woord

Het waren de bezoekers die na een tegentreffer zelf opnieuw konden scoren. Na een hoekschop die Westerlo niet weggewerkt kreeg, trapte Marsa in één tijd in de korte hoek voorbij Jungdal (1-2). Dat bleek niet genoeg voor de zege, want na een afgekeurd Belghali was het in extra tijd nog meermaals rood alarm bij KV. De Wolf stopte na zijn foutieve tussenkomst de penalty van Frigan, maar Yow trapte in de herneming de 2-2 binnen.