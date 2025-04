KV Mechelen-speler legt de vinger op de wonde over het grote verschil met de beter presterende JPL-ploegen

Het is voor KV Mechelen toch een behoorlijk frustrerende terugronde geworden. Het geleverde spel is zeker niet minder dan dat van de ploegen rondom zich, maar al te vaak is het rendement er net niet. Dat zet zich ook in de play-offs verder. Rafik Belghali spreekt er zich over uit.

Ook in 't Kuipje kon Mechelen niet de volle buit pakken. Erg zuur, vond ook Rafik Belghali, omdat er na de 1-2 genoeg ruimte was om de beslissing te forceren. Belghali zelf had een opvallende rol, met het missen van een opgelegde kopkans, een knal op de paal en een afgekeurd doelpunt. "Het klopt dat ik nog kan schaven aan mijn kopspel", grijnst de jonge Algerijn in een exclusieve babbel met Voetbalkrant.

We hebben samen met hem ook die andere fases nog eens voor de geest gehaald. "Ik denk niet dat ik bij het schot op de paal beter kon doen. Eerlijk gezegd had ik bij de afgekeurde 1-3 wel het gevoel dat het buitenspel was. Toen de scheidsrechter zo lang moest wachten op het signaal van de VAR, kreeg ik hoop dat het misschien toch geen buitenspel was." Die hoop bleek niet gegrond.

Belghali laakt weggevers bij KVM

Alles opgeteld waren het opvallende omstandigheden die de rechterwingback van het scorebord hielden. "Ik had makkelijk met twee doelpunten naar huis kunnen gaan. Dat houden we dan voor de volgende keer." Belghali is ook niet blind voor het feit dat KVM vaak genekt wordt door echte weggevers. "Dat is het beetje ons verhaal dit seizoen. We lijden veel balverlies en dit wordt meteen afgestraft."

Het omgekeerde is zelden het geval. "Het verschil is dat wij het misschien niet afstraffen als de tegenstanders balverlies lijden. Dat is wel iets waar we aan moeten werken." Eén zege in zes matchen in de play-offs is veel te weinig. "Wij hadden in Westerlo moeten winnen en thuis hoefden we niet te verliezen. Thuis tegen Leuven moesten we ook honderd procent winnen."

Mechelen schiet zichzelf in de voet

Het opsommen van dat puntenverlies leidt tot een jammerlijke vaststelling. "We schieten onszelf in de eigen voet door die wedstrijden niet af te maken. De enige wedstrijd die we misschien terecht verloren, was die in Charleroi. Zelfs in Charleroi hebben we heel veel kansen gecreeërd en ze niet afgemaakt." KVM moet dus duimen voor meer defensieve en offensieve efficiëntie in de laatste vier matchen.