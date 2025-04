De play-offs zijn niet allergrootste zorg van KV Mechelen: "Een grote pamper aan en de billen dicht, dat kan ik u verzekeren"

Het winnen van de Europe Play-offs lijkt te hoog gegrepen voor KV Mechelen. Fred Vanderbiest kijkt door bepaalde zaken heen en benadrukt wat een grote opluchting het was om niet in de Relegation Play-offs te belanden.

Vanderbiest erkent dat de behaalde resultaten in de play-offs onvoldoende zijn, zonder er een wereldzaak van te maken. Hij vindt het alleszins voor hem persoonlijk geen drama maar betreurt het wel voor de spelers. Hij meent dat ze zichzelf tekortdoen. Als er meer gewonnen was, zou er gesproken worden over het positieve voetbal van KV Mechelen. Nu gaat het vooral over puntenverliezen en vermijdbare tegentreffers.

Vanderbiest is als trainer ook bezig met het grotere plaatje en het beter worden als team. "Na het verlies bij Beerschot hadden we een grote pamper aan en volgden nog Charleroi uit en Dender thuis. Toen was de druk héél groot, dat kan ik u verzekeren. We zijn het niet gewend om zo'n wedstrijden te spelen. Mechelen was gewoon om op de zevende of achtste plaats te staan, zonder in de problemen te komen."

Vanderbiest ziet play-offs als toernooi

Het verhaal uit de reguliere competitie laat de interim-coach van Malinwa nog niet helemaal los. "We moesten dus naar Charleroi met de billen dicht: ga er maar aan beginnen. Als je dan het behoud kan afdwingen, is er altijd wat meer decompressie. De play-offs, dat is voor mij een toernooivorm. Dat zie je ook aan de wedstrijden."

Daarmee doelt Vanderbiest op de soms opvallende resultaten. "Je krijgt uitslagen als 2-2, 4-4 en 2-3. In de competitie komt dat veel minder vaak voor. Iedereen speelt meer bevrijd. In de competitie zal er iets meer concentratie aan de dag gelegd worden, in de play-offs worden er iets meer fouten gemaakt." Het is volgens hem een algemeen gegeven, niet iets waar enkel zijn ploeg last van heeft.

KV Mechelen zelden uit verband gespeeld

"Het klopt dat we al dertien tegendoelpunten slikten in de play-offs, maar daar zitten geen twee doelpunten bij waarbij we helemaal uit verband zijn gespeeld", analyseert hij de defensieve kwetsbaarheid als KVM. Vanderbiest trekt er zich aan op dat de organisatie wel min of meer op punt staat. Nu nog de individuele fouten vermijden.