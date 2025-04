Vanderbiest vindt uitslagen KV Mechelen onvoldoende en is het weer oneens met scheidsrechterlijke beslissing: "Heel goedkoop"

Fred Vanderbiest vindt de uitslagen die KV Mechelen in de play-offs behaalt onvoldoende, maar wil tegelijkertijd door die resultaten heen kijken. Hij moet het ook wel voor de tweede match op rij over een scheidsrechterlijke beslissing hebben, na het rood voor Lauberbach enkele dagen geleden.

De eerste helft in Westerlo verliep vrij gesloten en dat was geen toeval. "We hadden gekozen om iets lager te spelen, omdat we toch wat doelpunten slikten. We speelden iets compacter, er waren weinig kansen langs beide kanten. Na rust wilden we toch wat meer de ruimtes benutten die er waren. Dat doen we heel goed, maar na de 0-1 duikt een oud zeer op."

Vanderbiest doelt hiermee op decompressie na een eigen doelpunt of tegentreffer. "Op dat moment komen we nog goed weg." De 1-1 zou toch niet uitblijven. "Niet dat het niet verdiend was, maar het kan niet dat die op deze manier valt. Je moet jezelf wel een keer belonen. We scoren twee keer uit bij Standard, twee keer thuis en uit tegen Westerlo en we pakken 2 op 9. Dat is niet genoeg."

Vanderbiest vond 2-2 onwaarschijnlijk

Duidelijke taal van de interim-coach van Malinwa, die zijn ploeg wel nog opnieuw op voorsprong zag klimmen. "Na de 1-2 moet een ploeg als Mechelen het altijd over de streep trekken en de match doodmaken. Er was zoveel ruimte. Dan gebeurt nog het onwaarschijnlijke. Ik vond de penalty voor Westerlo goedkoop. Onze keeper kan moeilijk onder de grond zakken en verdwijnen. Maar dat roep je over uzelf af."

Het waren immers weer vermijdbare tegendoelpunten die KV slikte, want balverlies op de eigen helft lag telkens aan de basis. "Killer zijn en jezelf kennen: dat is ook kwaliteit. Een paar jongens in onze verdediging komen van heel ver terug, maar je moet hen zetten door personeelstekort, of je moet van systeem veranderen. Dat laatste lijkt mij nu niet opportuun."

Groeimarge bij KVM-spelers

Vanderbiest wil niet alles overhoop gooien en ook geen spelers afmaken. "Als de vermoeidheid optreedt, kan het dat ze minder snel denken. Ze zijn nog jong en hebben nog groeimarge."