Blijft aanvaller van Westerlo ook bij Europees voetbal? "We mogen ons niet laten opjagen"

Westerlo heeft zaterdag 2-2 gelijkgespeeld tegen KV Mechelen. Slimani, die pas na rust inviel, was zeer belangrijk voor de Kemphanen tegen zijn ex-club.

Slimani viel sterk in en liet meteen zijn waarde zien. De Algerijnse spits maakte de belangrijke 1-1 en gaf Westerlo opnieuw hoop.

De 36-jarige Slimani kent KV Mechelen goed. Vorig seizoen speelde hij 13 wedstrijden voor de Mechelaars en scoorde daarin drie keer. Sinds januari komt hij uit voor Westerlo.

"Ik geef me altijd, of ik nu start of inval", zei de aanvaller in De Gazet van Antwerpen. "De trainer maakt keuzes en die respecteer ik. Wij moeten elke week met deze intensiteit spelen."

Europees met Slimani?

De Algerijn gaf toe dat Europees voetbal een grote droom blijft voor de club en de spelersgroep. Toch wil hij niet te veel vooruitkijken.

"We mogen ons niet laten opjagen. Een jonge groep zoals die van Westerlo moet het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken", klinkt het verstandig bij de aanvaller.

Of een mogelijk Europees avontuur van Westerlo zal zijn met Slimani, blijft een groot vraagteken. Zijn contract loopt deze zomer af.