De Anderlecht-link bij Westerlo floreert plots, met een sterke Islam Slimani op kop: Simons zet deur open voor herhaling experiment

Westerlo heeft wel enkele spelers met een verleden bij Anderlecht. Islam Slimani is op zijn 36ste nog niet helemaal versleten en Amando Lapage begint stilaan ook zijn draai te vinden in de Kempen.

De sterk ingevallen Slimani was één van de doelpuntenmakers bij Westerlo tegen zijn ex-club KV Mechelen. "Ik vond ons goed spelen. We moeten elke match met voldoende intensiteit spelen en het maximum geven. Als je in de Europe Play-offs speelt, is het altijd een ambitie om een Europees ticket te behalen. We hebben ook wel jonge spelers die nog in volle progressie zitten."

De Algerijn hoopt nog op enkele doelpunten en zeges in de play-offs. "Of mijn invalbeurt een signaal naar de coach is om vaker met twee spitsen te spelen? Neen, ik ben er om de club te helpen." Het viel wel op hoe goed het klikte met Frigan tussen de lijnen. Dan maar de coach zelf aan het woord laten over de mogelijkheid om met allebei te starten. "Dat kan. Die jongens voelen zich wel goed samen."

Simons wil Slimani in de box zien

"Islam speelt zeer goed tussen de lijnen", waardeert Simons zijn ancien. "Met hem op het veld is het belangrijk om vlot van kant te veranderen. Hij moet ook in de box gevaarlijk zijn. Dat was de voorbije weken nog iets te weinig. Hij kan ons voetballend iets bijbrengen, maar ik wil hem ook in de box zien. Het is een mogelijkheid om hen allebei op te stellen. Ik zal zien hoe ze zich deze week presenteren."

Slimani is een oud-speler van Anderlecht, maar de 20-jarige Amando Lapage is dat ook. De verdediger kwam over in februari maar moest lang wachten op speelkansen. "Ik moet eerlijk zijn: de concurrentie is hier wel vrij groot. Ik wist bij mijn komst naar Westerlo dat ik de concurrentie moest aangaan. In het begin was het niet gemakkelijk. Ik ben altijd Anderlecht gewend geweest en dan is het aanpassen."

Lapage heeft zich aangepast aan Westerlo

Lapage vindt dat hij die aanpassingsperiode goed heeft overleefd. "Ik heb bij Anderlecht één wedstrijd gespeeld, bij Westerlo ondertussen vier. Het is een heel andere omkadering, maar alles is superprofessioneel bij Westerlo. De intentie is hetzelfde: elke match proberen winnen en op onze kwaliteiten spelen. Als we de barrage om Europees voetbal tegen Anderlecht spelen, dan is het zo en zien we het dan wel."