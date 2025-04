Nieuwe puntendeling in Europe Play Offs: OHL even co-leider, Standard 26 wedstrijden zonder play off-overwinning

OH Leuven en Standard hebben de Europe Play offs-speeldag geopend met een 1-1 gelijkspel. OH Leuven had de betere en de meeste kansen maar kreeg de 1-0 voorsprong niet verdubbeld waardoor Standard in het slot nog langszij kon komen.

Meer dan 3 punten op het spel

De inzet aan het King Power aan Den Dreef stadium was niet alleen een leidersplaats voor OH Leuven of een remonte voor Standard in de Europe Play Offs. Ook de statistici keken reikhalzend uit naar de partij want de Rouches zaten op een reeks van maar liefst 25 play off-wedstrijden zonder overwinning. OH Leuven kon dan weer zijn eerste 6 op 6 pakken op één jaar tijd.

Op een schot van Verlinden na was het lang wachten op doelgevaar in Leuven. Halverwege de eerste helft was het dan toch zover. Fossey verstuurde een goede voorzet vanop rechts, Ayensa kopte fraai voorbij Leysen maar zijn kopbal kwam niet verder dan de lat.

Schrijvers brengt OHL op voorsprong

Aan de overkant raakte Maziz een kwartier later ook het doelhout. Zijn schot patte uiteen op de paal, kwam opnieuw het veld in waar Verlinden klaar stond om te scoren maar Sutalo verijdelde dat met een sliding. Een foutieve sliding volgens scheidsrechter Letellier die naar de stip wees. Streng maar de beslissing bleef staan, kapitein Schrijvers liet zich niet van de wijs brengen en trapte de 1-0 tegen de touwen.

Leko besloot om tijdens de rust een dubbele wissel door te voeren maar kreeg bijna geen kans om zijn tactische ommezwaai te zien voltrekken want Ikwuemesi scoorde ei zo na de 2-0. Het moeilijkste was al gepasseerd door Epolo te omspelen maar daarna verslikte de OHL-spits zich in zijn stappen waardoor hij niet meer kon afwerken.

Standard zorgt voor deksel op de neus

Naarmate de tweede helft vorderde kwamen de Rouches wel wat meer opzetten. Hountondji mikte echter voorlangs en Alexandropoulos trapte van dichtbij wild over na een goede aflegger van Eckert Ayensa.

De inefficiëntie voorin bij OHL werd nog maar eens pijnlijk duidelijk wanneer Ikwuemesi's vervanger Mitrovic ook een dot van een kans kreeg maar de Serviër kon de op een dienblaadje gepresenteerde voorzet van dichtbij niet tegen de touwen werken.

Meteen waren de bezoekers er om het deksel op de Leuvense neus te plaatsen. Camara dook de 16 in maar werd onschadelijk gemaakt. De bal caprioleerde echter via Kurucay en Pletinckx tot bij Hountondji die van dichtbij toch nog de gelijkmaker kon maken.

Een nieuw gelijkspel dus in deze Europe Play Offs. Het 5e voor OH Leuven op 6 speeldagen waardoor ze op gelijke hoogte komen met Charleroi maar de Carolo's moeten vanavond nog spelen. Standard blijft op 3 punten van OH Leuven en Charleroi steken en heeft nu 26 play off-wedstrijden gespeeld zonder overwinning. Zij zullen blij zijn dat de play offs binnenkort verdwijnen.