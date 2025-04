Langverwachte basisplaast van Standard-middenvelder eindigt op zware teleurstelling

Ivan Leko gaf Sotiris Alexandropoulos nog eens een basisplaats. Alleen maakte de Griek maar weinig indruk.

Het was een langverwachte basisplaats voor de Standard-supporters: voor de achtste keer dit seizoen, in alle competities, werd Sotiris Alexandropoulos opgesteld door Ivan Leko tegen OH Leuven.

Een vrij voorspelbare basisplaats voor de Griekse middenvelder, om twee redenen: ten eerste omdat het trio Karamoko - Kuavita - Bulat de laatste weken niet overtuigde, ten tweede omdat Alexandropoulos beter gedijt in een team dat meer op balbezit gericht is, iets wat Standard de laatste tijd probeert te implementeren.

Toch heeft de uitgeleende speler van Sporting CP niet echt indruk gemaakt. Hij probeerde het spel naar zich toe te trekken, afwisselend tussen de centrale verdedigers om de opbouw te starten en iets hoger om als schakel te fungeren.

De Griek zag wel een gebrek aan beweging om hem heen, maar had ook moeite met het fysieke spel dat Leuven oplegde, een speelstijl die hem niet echt ligt. Dit is ook wat Ivan Leko uitlegde in de persconferentie.

"Hij heeft geen slechte wedstrijd gespeeld, maar we weten dat hij zich meer op zijn gemak voelt wanneer hij de bal kan verdelen en het spel kan controleren, wanneer hij tijd en ruimte heeft. Hij is niet echt een speler die uitblinkt in fysiek contact of in loopacties zonder bal", argumenteerde de Kroatische trainer.

Hij heeft geen indruk gemaakt op Ivan Leko. Toch kan men zich afvragen waarom hij dit seizoen niet meer kansen heeft gekregen om zich te tonen. Want voor een speler die gewend is aan invalbeurten, is het starten van een wedstrijd een heel ander verhaal.

Alexandropoulos heeft geen geweldige prestatie geleverd, maar hij was zeker niet slechter dan andere basisspelers. Genoeg om Leko te overtuigen hem nog een kans te geven voor het einde van het seizoen?