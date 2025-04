Invaller Verlinden geeft OH Leuven Europese hoop, 25e(!) play-offwedstrijd zonder overwinning voor Standard

Standard heeft ook thuis tegen OH Leuven niet kunnen winnen. Het zit zo aan liefst 25 wedstrijden zonder overwinning in de play-offs. Invaller Verlinden maakte het verschil met een doelpunt op tien minuten van het einde.

Standard zat al 24 wedstrijden zonder overwinning in de play-offs en wilde tegen OH Leuven eindelijk eens komaf gaan maken met die erg teleurstellende statistiek. Ivan Leko had alvast veel vertrouwen in zijn spelers die gelijkspeelden tegen Westerlo.

De coach koos voor dezelfde elf namen. Dat was bij de bezoekers uit Leuven dan toch flink anders, want Chris Coleman koos voor liefst vijf nieuwe spelers: Ricca, Oscar Gil, Balikwisha, George en Mitrovic verloren hun basisplek.

Weinig kansen voor de koffie

Met een vernieuwd elftal of met dezelfde namen? Veel verschil leek het niet te maken. In een teleurstellende eerste helft was er niemand bij machte om écht voor het verschil te gaan zorgen. De bezoekers loerden op de counter, maar speelden die slecht of niet uit.

En ook de thuisfans werden niet verwend - er daagden er ook maar een dikke 7000 op voor de match. Een schot van Eckert Ayensa werd door Leysen uit de hoek gezweefd en dat was het dan voor de eerste 45 minuten.

De 0-0 ruststand was dan ook niet onlogisch te noemen. Op naar beterschap na de koffie? Neen, niet echt. Beide ploegen bleven nerveus acteren, Lazare tikte de grootste kans misschien nog meters over.

En dus bleef het wachten tot iemand de ban zou breken. Dat werd uiteindelijk invaller Verlinden. Hij kwam plots vrij in de bezoekende rechthoek en kon al bij al makkelijk voorbij Epolo schuiven. Standard wordt zo plots zesde in de Europe Play-offs, terwijl OH Leuven tot op een puntje van leider Charleroi weet te naderen. Het laatste woord is nog niet gezegd ...