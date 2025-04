Hoe gaan ze zijn vertrek opvangen in Luik? 'Standard ziet kapitein vertrekken naar andere kant van de wereld'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De aanvoerder van Standard, Aiden O'Neill, vertrekt voor 2,5 miljoen euro naar de MLS. Een snel vertrek voor de sluiting van de Amerikaanse transfermarkt op woensdag.

Aiden O'Neill, kapitein van Standard Luik, staat op het punt om een te vertrekken bij de club. Volgens Le Soir heeft de 26-jarige middenvelder, die in 2023 transfervrij van Melbourne City kwam, indruk gemaakt op de Amerikaanse club New York City (MLS).

Ondanks dat hij zijn contract tot 2028 heeft verlengd, zijn beide partijen tot een akkoord gekomen begin deze week. Daarmee werd zijn vertrek werd bezegeld.

De timing is krap: de transferperiode in de MLS sluit op woensdag 23 april, waardoor er weinig tijd is om de details af te ronden. Standard zal naar verwachting een bedrag van rond de 2,5 miljoen euro ontvangen, een aanzienlijke vergoeding voor een speler die gratis werd aangetrokken.

O'Neill heeft 54 wedstrijden gespeeld in het shirt van de Rouches. Hij scoorde twee doelpunten en gaf één assist, maar zijn bijdrage bleef onder de verwachtingen.

Voor New York City is de speler een strategische versterking, terwijl Standard snel op zoek moet naar reorganisatie op het middenveld na dit onverwachte vertrek. Het bestuur kan terugkijken op een financieel voordelige deal. Het is nu nog de vraag hoe het team dit vertrek zal opvangen.