Ivan Leko reageert op de frustraties van de supporters: "Meer dan alleen de nederlagen"

25 wedstrijden zonder overwinning in de play-offs. Dat is het bilan van Standard de laatste jaren in de eindstrijd van de competitie. Ook Ivan Leko vindt geen oplossing voor de situatie waarin de Rouches zich bevinden.

De supporters waren furieus en reageerden hun frustraties ook na de wedstrijd van dinsdagavond op Sclessin af richting de spelers en staff. Zij willen meer zien van hun ploeg.

Na 25 wedstrijden zonder overwinning in de play-offs is de maat echt wel vol. Het stadion van zijn kant was met amper 7133 toeschouwers nog niet eens voor een derde gevuld - dat zegt ook iets, al is het in een midweekwedstrijd nooit makkelijk.

« Zelfs als jullie het niet verdienen, wij zijn er wel »

« Standard dat zijn wij »

« Doe je best of rot op »



De frustratie is enorm... en begrijpelijk in Sclessin 😬 #STAOHL pic.twitter.com/AqbSu2wZOr — Loïc Woos (@LoicWoos) April 22, 2025

Zelfs Ivan Leko wordt er stilaan weemoedig van: "Wanneer je verliest in voetbal, moet je daar groot in zijn. Hoofd omhoog en kritiek aanvaarden", aldus de coach van Standard bij DAZN.

Slikken en weer doorgaan

"We moeten opnieuw op zoek naar motivatie in de ploeg om overeind te krabbelen en te vechten. We hadden een lastig seizoen, mensen geven hun leven op om de ploeg te redden."

"De frustraties die er zijn, zijn er niet alleen door de nederlagen, maar die zijn er al langer. Het is nu even slikken en morgen weer doorgaan."