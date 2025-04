Zeer efficiënt Dender gaat op en over Charleroi en maakt strijd om Europees ticket bijzonder spannend

Dender heeft de play-offs weer helemaal opengegooid. Ze kwamen in eigen huis weliswaar op achterstand tegen een veel beter Charleroi, maar gingen er in een betere tweede helft nog op en over. En zo krijgen we nog vijf speeldagen vol spanning in de Europe Play-offs.

Charleroi wilde zijn leidersplaats in de Europe Play-offs bestendigen. Dan moest het wel voorbij Dender raken, dat ook nog een woordje wil meespreken in de strijd om een Europees ticket. Vooraf was de kloof tussen beide teams vijf plaatsen, maar wel amper zes punten. Rik De Mil zag geen redenen tot wijzigen en koos voor dezelfde elf als tegen Mechelen. Pupe, Hens en Schleider kregen na een goede invalbeurt nu een basisplek van Vincent Euvrard en ook Sylla was nieuw in de basiself. Charleroi laat kansen op grote voorsprong liggen De Zebra's hadden er zin in en gingen meteen op zoek naar een doelpunt in Denderleeuw. Bij de rust hadden ze al twaalf keer op doel proberen te trappen, terwijl de thuisploeg daar amper één poging tegenover stelde. Het niveauverschil was groot, maar de Zebra's konden zich wel verwijten dat ze amper één keer konden scoren. Stulic was deze keer de aangever van dienst, Guiagon maakte er met een afgeweken schot 0-1 van. Euvrard stuurde bij tijdens de rust en koos voor twee nieuwe namen in de ploeg. Die moesten voor wat meer stootkracht gaan zorgen en dat zou uiteindelijk ook gaan lukken, want de thuisploeg toonde een heel ander gelaat. Dender erop en erover in knallende wedstrijd Kvet profiteerde van slecht wegwerken op een kopbal van Scheidler om de 1-1 tegen de touwen te drukken, een kwartiertje later kon diezelfde Scheidler er in het straatje gestuurd zelfs 2-1 van maken voor de thuisploeg. Daar herstelden de Zebra's niet meer van. Dender hield zo de punten thuis en de Oost-Vlamingen doen een goede zaak in de Europe Play-offs. Ze komen tot op drie punten van de leider, op de laatste vijf speeldagen is nog heel veel mogelijk.