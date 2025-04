Verrips pakt cruciale punten voor Dender, maar blijft realistisch: "Dan houd je toch beter de voetjes op de grond"

FCV Dender behaalde gisteren een verrassende overwinning tegen Charleroi. Uitblinker bij Dender was niemand minder dan hun doelman Michael Verrips.

De start voor Dender tegen Charleroi was zeer lastig. Al snel kwam er een gevaarlijke situatie door een slechte terugspeelbal van verdediger Ruyssen. Gelukkig stond Verrips alert te keepen bij Dender.

"Dat was even schrikken", zei Verrips achteraf in Het Nieuwsblad. "Gelukkig kon ik de poging nog in corner verwerken."

In de tweede helft verbeterde het spel van Dender. De Kadavars zetten de 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning. De overwinning was belangrijk voor Dender, vooral omdat Charleroi en KV Mechelen favoriet zijn voor de groepswinst in de Europe Play-offs.

Europees voetbal in Dender

Toch wil doelman Verrips nog niet luidop spreken van Europees voetbal. "We slikten vijf goals in twee wedstrijden, waarvan vier in Leuven. Dan houd je toch beter de voetjes op de grond."

Nu de degradatiestress voorbij is, kan Dender wel met meer vrijheid spelen, vindt Verrips. "We hoeven de Europe Play-offs niet te winnen, maar het is voor de fans toch leuker dat we zo lang mogelijk in de running blijven", besluit de Nederlander.