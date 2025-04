Westerlo springt over tienkoppig KV Mechelen en volgt na eerste zege in de play-offs in het zog van Charleroi en OHL

Met een achterstand van respectievelijk drie en vijf punten op Charleroi wisten KVM en Westerlo dat de foutenmarge stilaan klein was. De wetenschap dat er maar beter gewonnen kon worden, resulteerde in een rollercoaster Achter de Kazerne. Westerlo haalde het, Mechelen eindigde met tien.

KV Mechelen en Westerlo hadden hun vorige match niet gewonnen en dus was het niet onlogisch dat enkele andere spelers hun kans kregen. Vanderbiest wijzigde op vier posities en Simons bracht drie andere namen aan de aftrap. Eén van de nieuwe gezichten bij Mechelen was doelman Nacho Miras. De Spanjaard toonde meteen zijn kunnen met een knappe reflex op een schot van Sakamoto.

Ook de doelman aan de overkant kon zich onderscheiden: Jungdal verwerkte de botsende plaatsbal van Lauberbach in hoekschop. Een strafschopgeval deed een gelijkopgaande eerste helft losbreken. Vanrafelghem gleed een bal naast maar werd ook nog getackeld door Bayram. Hairemans dacht in zijn 200ste match voor KV te scoren maar trapte de elfmeter te zwak. Jungdal dook ook nog eens naar de goede hoek.

Owngoal wist de 0-1 van Frigan uit

Het was Westerlo dat het eerste doelpunt voor zijn rekening nam. Frigan kapte zijn man uit en schoot de 0-1 netjes via de paal binnen. Mechelen reageerde wel en had het meeval dat Vuskovic een voorzetschot van Belghali in eigen doel werkte. Aan de overzijde kopte Frigan een haarfijne voorzet van Haspolat hard op de knie van Miras.

De meest bepalende fase uit de eerste helft zou nog volgen. Lauberbach ging na een mindere controle onhandig door op Bayram. Verboomen vond het genoeg om de Duitser rechtstreeks rood te geven. Met een man meer tussen de lijnen was dit de ideale gelegenheid voor Westerlo om een eerste zege in de play-offs te boeken. Van den Keybus had vlak na rust de kans van dichtbij, maar ook hij stuitte op een reflex van Miras.

Gelijkmaker Storm aanzet voor prangend slot

Het was slechts uitstel van executie: Vuskovic bereikte Sakamoto en die schoof de 1-2 simpel binnen. Westel op weg naar de zege zou je denken, tot de invallers hun rol begonnen te spelen. Lapage deed dat op negatieve wijze. Storm stond pas enkele seconden op het spel toen hij van het foutje van de verdediger kon profiteren en de verste hoek kon vinden (2-2).

Westerlo moest dus weer aan de bak en maakte er werk van. Van den Keybus kopte raak op hoekschop van Haspolat. Hammar was in een prangend slot nog dicht bij de 3-3, met een kopbal en een loeiharde knal. Jungdal en de dwarsligger hielden de score ongewijzigd. Westerlo klimt met zijn eerste zege in de Europe Play-offs over KV Mechelen. Charleroi en OHL blijven wel nog binnen bereik voor beide teams.