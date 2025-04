Verboomen Kop van Jut voor Malinwa, Vanderbiest verbijt de frustratie en is trots op zichzelf: "Weet niet wat er tien jaar geleden gebeurd zou zijn"

Nathan Verboomen heeft de show gestolen in KV Mechelen - Westerlo. Fred Vanderbiest gaf nog relatief rustig uiting aan zijn frustratie. Bij zijn spelers was die hoog opgelopen. Ook de gezangen van de thuissupporters maakten duidelijk dat Verboomen voor hen Kop van Jut was.

Voor Vanderbiest was er tot aan de 1-1 nog niets aan de hand. "Dan gingen de poppen aan het dansen en kregen een paar mensen kortsluitingen", verwijst de interim-trainer naar de discutabele rode kaart voor Lion Lauberbach. "De goden uit het voetbal waren ons niet gunstig gezind. Bepaalde beslissingen en keuzes vielen niet mee. We zullen er maar niet over uitwijden."

Dat wilde Vanderbiest misschien niet doen in zijn eerste analyse maar de aanwezige journalisten uiteraard wel. "Je kunt die rode kaart geven of niet geven. Met Nathan Verboomen weet je dat er altijd rare beslissingen genomen kunnen worden. Ik neem hem niets kwalijk, want hij is niet diegene die bij ons mandekking moet spelen", kijkt Vanderbiest ook naar de fouten die zijn ploeg maakte.

Vanderbiest gaat zowaar niet over de rooie

We zagen Vanderbiest na het laatste fluitsignaal nog even bij Verboomen staan. Desondanks beweert die eerste dat hij niet uitgebreid om uitleg is gaan vragen. "Waarom zou ik dat doen? Om te horen dat hij gelijk heeft? Ik kan zo alleen maar mezelf nog meer pijnigen en straffen. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als dit tien jaar geleden was voorgevallen."

Een jongere Vanderbiest kon wel eens over de schreef gaan. Naar eigen zeggen komt het verstand dus toch met de jaren. "Ik ben trots dat ik geen rood gepakt heb", klopt de huidige T1 van Malinwa zichzelf op de borst. "Ik ben trots dat ik slechts geel gekregen heb en volgende wedstrijd op de bank kan zitten", kijkt hij vooruit naar het volgende treffen met Westerlo van komende zaterdag.

Kopbal Hammar al dan niet over de lijn

In de slotfase leek er overigens nog een kopbal van KV Mechelen-speler Hammar over de lijn te zijn, vooraleer Westerlo-doelman Jungdal de redding kon verrichten. "Ik kon dat niet zien, daar ga ik niet over discussiëren. Laat me zeggen dat onze speler van op die plek de bal moest binnenkoppen."