KV Mechelen houdt het hart vast voor zaterdag: één eigenschap zou Nathan Verboomen helpen de dingen meer onder controle te houden

Nathan Verboomen heeft zich niet populair gemaakt bij KV Mechelen. Het is ook niet de taak van refs om goed te liggen bij bepaalde voetbalclubs, dat zou op een ander vlak dan weer problematisch zijn. Al hoeft het ook niet uit de hand te lopen zoals voorbije dinsdag in KV Mechelen - Westerlo.

De slotfase werd vooral gekruid door een scheidsrechter die constant met gele kaarten zwaaide voor protest en de frustratie die langs één kant alsmaar toenam. Dat is niet wat je wil zien. Het is niet de eerste keer dat Verboomen dit overkomt, in Mechelen of in een ander stadion. Uiteraard heeft het geen zin om één individu met alle zonden van Israël te beladen.

Zonde is het wel, want het zou perfect mogelijk zijn voor Verboomen om de leiding van wedstrijden steviger in handen te houden. Het geven van een rode kaart aan Lauberbach was een strenge beslissing, maar het was niet de meest veelzeggende fase over Verboomen als ref. Oordelen over de kopbal van Hammar al helemaal niet. De meest frappante fase deed zich op een ander moment voor.

Te weinig ruimte voor emotie

Op een gegeven moment wil KVM het spel verleggen naar de rechterflank. Verboomen loopt in de weg van de pass en krijgt de bal tegen zich. Hij moet fluiten maar breekt zo wel een veelbelovende aanval af. Anders kon Mechelen op een positie diep op de helft van de tegenstander voorzetten van op de flank. Logisch dat daar reacties op komen. Als je dan geen ruimte laat voor emoties van spelers, is er iets mis.

Dat is niet het moment om geel te trekken voor protest. Dat is het moment om begrip te tonen. Verboomen voelde het voorbije dinsdag niet goed aan en miste de inleving om zich op zo’n moment in de plaats van spelers te stellen. Een beetje meer inlevingsvermogen zou zijn voetbalavonden een stuk makkelijker maken. Een beetje minder 'uit het boekje' fluiten en meer empathie tonen: het zou voor een werkelijk verschil zorgen.

Interacties met spelers schaden carrière Verboomen

Het moet immers gezegd: elke gele kaart die Verboomen in deze wedstrijd gegeven heeft voor een overtreding was een juiste beslissing. Jammer dat het overschaduwd wordt door bedenkelijke interactie met de spelers. Het zou zeker zijn carrière niet in dergelijke mate mogen schaden dat sommige clubs al op voorhand naar de haren grijpen als ze de aanduidingen zien.

Dat is nu wel zo voor de affiche van komende zaterdag: Verboomen is de VAR in Westerlo - KV Mechelen. We wensen de betrokken ploegen en het scheidsrechtersteam een match vol feilloze beslissingen.