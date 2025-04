Benito Raman zet zijn ploegmaats op scherp met kritiek: "Zo gaan we het moeilijk hebben"

KV Mechelen bleef zaterdag steken op een 2-2-gelijkspel in Westerlo, tot grote frustratie van Benito Raman. De aanvaller, die na een blessure opnieuw minuten maakte, was na afloop bijzonder eerlijk over de tekortkomingen van zijn ploeg.

"We maken het onszelf opnieuw moeilijk door te makkelijk goals weg te geven. Net als vorige week", klonk het. Raman keerde terug na twee wedstrijden aan de kant te hebben gestaan door een scheenbeenblessure.

Hoewel hij nog niet helemaal hersteld was, viel hij in om zijn team te helpen. "Mijn scheenbeen is nog volledig blauw en het doet flink pijn", vertelde hij. "Maar ik heb tegen de trainer gezegd: als hij me nodig heeft voor twintig of dertig minuten, sta ik klaar, ondanks die pijn."

De Mechelse spits slaagde er echter niet in om het verschil te maken. "Dit gelijkspel voelt een beetje aan zoals de nederlaag eerder deze week", zei hij. "We kregen toen veel ruimte en kansen, vandaag wat minder, maar als we het beter uitspelen, pakken we hier de zege. Maar zolang we zo makkelijk doelpunten blijven weggeven, gaan we het moeilijk hebben om wedstrijden te winnen."

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft Raman positief over de kansen in de Europe Play-offs. "Zolang we onze eigen matchen blijven winnen, blijft alles mogelijk", benadrukte hij. "Pas over twee speeldagen gaan we echt weten hoe alles ervoor staat."

De volgende tegenstander, OH Leuven, wordt geen eenvoudige opdracht, beseft Raman. "Zij verliezen moeilijk, dat klopt", zei hij. "Maar ze winnen ook zelden. Ze spelen vaak gelijk, dus het wordt zeker geen gemakkelijke match."

Tot slot herhaalde Raman nog eens het belangrijkste werkpunt voor zijn ploeg. "Als we erin slagen om achterin minder makkelijk doelpunten weg te geven, dan maken we zeker kans om tegen Leuven de drie punten te pakken", besloot hij strijdvaardig.