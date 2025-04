Heeft Hasi gelijk met beruchte uitspraak? KV Mechelen blijft in zelfde val trappen: Vanderbiest pleit verzachtende omstandigheden

Het laatste wat je als ploeg wil is keer op keer in dezelfde val trappen. Bij KV Mechelen moeten ze vaststellen dat ze nu toch al verschillende matchen op rij matig verdedigen en dat is ook nefast voor de resultaten.

Had Besnik Hasi het dan toch gewoon bij het juiste eind? Hij verwoordde het cru toen hij na een 4-1-nederlaag op het veld van Anderlecht beweerde dat ze bij KV Mechelen 'niet kunnen verdedigen'. Malinwa is in de Europe Play-offs niet meteen het ongelijk van zijn ex-coach aan het bewijzen, met minstens twee tegendoelpunten in vier van de vijf gespeelde wedstrijden.

De drie tegentreffers waren in het onderlinge duel met Westerlo niet de enige momenten van defensieve instabiliteit. De grote kopkans voor de volledig vrijstaande Frigan op een flankvoorzet was nog het meest frappante voorbeeld. "Een centrale verdediger moet wel man op man kunnen spelen", wijst Fred Vanderbiest zijn verdedigers op hun taken.

KVM-verdedigers pas terug uit blessure

De interim-trainer van KV Mechelen doet het wel met meer tact dan zijn vroegere baas, hoewel dat niet meteen bij zijn imago past. Vanderbiest ziet enkele bepalende factoren. "Het is nu wel x aantal weken dat we spelen met een speler die terugkeert uit een langdurige blessure." Niet onlogisch aan het einde van een seizoen met héél veel blessurelast.

"Bas Van den Eynden heeft vier maanden niet gevoetbald en speelt nu meteen negentig minuten. Toon Raemaekers had ook vijf-zes weken niet gespeeld voor zijn terugkeer. Die dekkingsfoutjes zijn zeker zaken die we moeten bekijken. Daarnaast heb je ook de sterkte van de tegenstander die meespeelt", verklaart Vanderbiest.

🔪 | Matija Frigan snijdt vlot door de Mechelse defensie. 🌪️🇭🇷 #KVMWES pic.twitter.com/dXM6Bqr12K — DAZN België (@DAZN_BENL) April 22, 2025

Op het niveau van de Europe Play-offs kan die tegenstander Mechelen meestal wel pijn doen. Na de 3-0 in Charleroi verklaarde Vanderibest dat het hakdoelpunt van Stulic iets is 'wat je op profniveau niet mag overkomen'. Dinsdagavond werd Frigan bij de 0-1 even weinig in de weggelegd door de statische Mechelse defensie. De verdediging blijft het grote zorgenkind Achter de Kazerne.