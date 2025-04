Westerlo-trainer Timmy Simons reageert op tumultueuze avond bij KV Mechelen: "Dat hoort er blijkbaar bij"

Westerlo en Timmy Simons hebben in Mechelen de drie punten kunnen pakken. Daar kwam wel wat tumult bij kijken.

Timmy Simons heeft gezien dat zijn ploeg zich naar de overwinning heeft geknokt. "Het is een felbevochte zege. Het was geen gemakkelijke wedstrijd. Het is een cliché, maar het is niet altijd een zegen om tegen tien mensen te voetballen. Beide ploegen zijn er vol voor gegaan en hebben risico's genomen. Mechelen deed dat zelfs met tien man en heeft ons op bepaalde momenten nog pijn gedaan."

Simons was niet te beroerd om dat toe te geven en haalde aan dat dit ook deels kwam door foutjes bij Westerlo. "Goede reddingen van beide doelmannen zorgden ervoor dat de score niet hoger werd opgedreven. Het was een open wedstrijd, net als de andere wedstrijden die we recent tegen elkaar gespeeld hebben. Er was ook sprake van heel veel tumult, veel emotie: dat hoort er blijkbaar bij in het voetbal."

KV Mechelen neemt risico's in slot

Vooral in de slotfase groeide de frustratie bij de thuisploeg. Veel beslissingen werden gecontesteerd en ref Verboomen zwierde veelvuldig met kaarten voor protest. In elk geval werd het na de 1-2 nog moeilijker dan nodig voor Westerlo. "Zij brachten nog jongens in en gingen vol risico spelen", verklaart Simons de ontwikkelingen in de slotfase.

"Het is niet zo evident tegen tien mensen. Dan denk je dat het met een procentje minder ook wel kan en dat is vaak het gevaarlijkste. Er kwamen nog voorzetten en goeie corners. Daar vond ik ons wel aardig op verdedigen en Andreas Jungdal doet in het slot nog een goede save. Evengoed moesten we nog een gelijkspel toestaan", analyseert de T1 van Westerlo doodeerlijk.

Westerlo kon het sneller afmaken

Je zou bijna vergeten dat de Kemphanen wonnen. "We hebben ook goede fases gekend en konden de wedstrijd vroeger doodmaken. Vooral op rechts deden we het goed, maar bij de voorzetten was er niemand voor doel. Dat noemen we easy goals. Die details beslissen of je een wedstrijd wint of verliest. Dat moeten we meenemen. Als je echt gelooft dat die bal nog komt, kun je makkelijk scoren op die voorzetten."