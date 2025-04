Middenvelder wil revanche tegen Charleroi, maar twijfelt over toekomst bij Dender

Zaterdagavond wacht FCV Dender een zware opdracht op het veld van Charleroi, maar middenvelder Roman Kvet gelooft rotsvast in een stunt. Zelf hoopt hij zijn mindere statistieken van dit seizoen recht te zetten in de resterende matchen van de play-offs.

Roman Kvet is momenteel gehuurd van het Tsjechische Viktoria Pilsen. Dender heeft een optie om hem definitief over te nemen, maar die beslissing moet nog voor eind mei genomen worden.

“Een terugkeer naar Pilsen zie ik niet meteen gebeuren”, stelt Kvet vast in Het Nieuwsblad. “Een verlengd verblijf bij FCV Dender is mogelijk als de optie wordt gelicht, maar een ander buitenlands avontuur is dat evenzeer.”

Dender won afgelopen dinsdag verrassend met 2-1 van Charleroi. Eerder dit seizoen ging Dender zwaar onderuit in Charleroi (5-0), mede door twee vroege rode kaarten. Ook tegen KV Mechelen liep het mis na een zwakke start.

Dender dwingt respect af

"We moeten meteen bij de les zijn", benadrukt de middenvelder. "Bij de seizoenstart werden we nog als underdog beschouwd, maar die rol kunnen we niet langer claimen. Dender dwong respect af bij de tegenstrevers."

Kvet geeft toe dat zijn statistieken (doelpunten en assists) dit seizoen onder de verwachtingen blijven. Toch blijft hij gemotiveerd om dit seizoen nog een tandje bij te steken. "Er resten me nog vijf wedstrijden om mijn stats op te krikken. Als we zaterdag in Charleroi winnen, doen we zelfs volop mee voor Europa."