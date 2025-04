🎥 "Maak je truitje nat of vertrek, Standard dat zijn wij": Sclessin op het punt van revolte, fans maken het duidelijk

Sclessin heeft zijn frustratie niet verborgen na de nederlaag van Standard tegen Leuven, dinsdagavond. De supporters floten hun spelers uit, die zo goed als niets hebben laten zien op het veld.

De supporters van Standard verlieten Sclessin dinsdagavond opnieuw gefrustreerd. En dat is niet verwonderlijk, aangezien de Rouches verloren van Leuven na een wedstrijd die verstoken was van kwaliteit.

De spelers van Ivan Leko probeerden het spel in handen te nemen, maar verloren talloze ballen op verschillende plekken van het veld. En een kwartier voor tijd, scoorde Thibaud Verlinden zowat hetzelfde doelpunt als Sergiy Sydorchuk afgelopen zaterdag.

Gedurende de wedstrijd verloren de 7.113 aanwezige toeschouwers in Sclessin het vertrouwen. Ze gromden bij elk balverlies en floten hard bij de wissels van Marko Bulat en Lazare Amani.

Sclessin is ten einde raad en laat dit weten

Na het laatste fluitsignaal gingen de Rouches hun supporters begroeten, te beginnen bij T4 en PHK 04. De spelers werden uitgefloten, "Standard dat zijn wij", en "zelfs als jullie het niet verdienen, wij zijn er wel", weerklonken al snel.

Ook bij de Ultras Inferno klonk dezelfde boodschap. Uitgefloten, werden de Rouches gesommeerd om "hun best te doen of anders op te krassen" door de supporters. Ze hebben ons echter allemaal verzekerd, Leko voorop, dat ze hun uiterste best hadden gedaan, elke keer weer. Misschien is dat wel het ergste aspect van alles.