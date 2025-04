Standard zit met zeer lastig probleem: "In deze situatie is het niet mogelijk"

Ondanks de vermoeidheid, afwezigheden en teleurstellende resultaten, wil Standard alles geven om eindelijk een overwinning te behalen in de Europe Play-offs.

Vier dagen na de nederlaag tegen OH Leuven zal Standard zaterdag (16u) naar Den Dreef trekken. Tijdens de persconferentie op vrijdag gaf Ivan Leko eerst updates over zijn kern, met name over Andréas Hountondji, die dinsdag inviel terwijl hij niet op 100% was, en over Ilay Camara, die de laatste weken niet op zijn best is.

"Zeqiri out, Bates out. Szalai heeft slechts één of twee trainingen met de groep gehad, net zoals Andreas voor de laatste wedstrijd. Normaal gezien zijn ze niet beschikbaar, maar aangezien de kern klein is, zouden we ze toch in de selectie kunnen opnemen, zelfs als ze niet op 100% zijn."

"Ilay kreeg een klap voor de wedstrijd en vandaag ook. Wanneer een speler risico's neemt, acties onderneemt, met meer intensiteit speelt, kan dat gebeuren. We zien ook de invloed van Ilay, die groot is. Hij is een belangrijke speler, en als hij niet op 100% is, voelen we dat. We zullen ons inspannen, we zullen er alles aan doen om te winnen. We hebben de eerste vijf wedstrijden van de Europe Play-offs niet gewonnen. We zullen alles blijven geven. Normaal gesproken moeten spelers op 100% zijn, maar in deze situatie is dat niet mogelijk."

Leko moet werken aan het mentale aspect

In deze moeilijke context, met een team dat nu al acht wedstrijden niet heeft gewonnen en met de statistiek van 25 wedstrijden zonder overwinning in Play-off 2 in gedachten, probeert Ivan Leko zijn troepen gemotiveerd te houden, aangezien niet alles verloren is in de strijd om het Europese ticket. Er zal echter een flinke ommekeer nodig zijn, die zaterdag in Leuven moet beginnen.

"Je geeft energie, je praat, je probeert menselijk te zijn. Je motiveert iedereen om nog een grote mentale en fysieke inspanning te leveren, om samen iets te creëren. Het is niet makkelijk. De beste remedie is een overwinning. En wanneer die uitblijft, is het moeilijk, maar we doen er alles aan om de teamgeest te behouden."

"Ik zou graag een beloning zien voor de inspanningen van de spelers. We weten dat we hard werken op training en tijdens de wedstrijden, dus wanneer het resultaat niet volgt, is dat moeilijk", aldus de T1.