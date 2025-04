Nog een serieuze domper voor Standard en Ivan Leko na gelijkspel in Leuven

Zeldzaam beeld: Ivan Leko voerde twee wijzigingen door bij de rust van de wedstrijd tussen Leuven en Standard. Een van de twee vervangen spelers was geblesseerd.

Twee nieuwe verloren punten, of liever een gewonnen punt in het laatste kwartier? Het is moeilijk om te zeggen aan de kant van Standard, na het gelijkspel in Leuven deze zaterdagmiddag (1-1).

Ivan Leko, die erom bekend staat vertrouwen te hebben in zijn basiself en zijn wissels vrij laat in de wedstrijd door te voeren, bracht meteen na rust twee nieuwe spelers. Bosko Sutalo en Lazare Amani werden vervangen door Henry Lawrence en Ilay Camara.

De vervanging Ivoriaanse middenvelder was niet echt verrassend. Opnieuw heeft Lazare Amani teleurgesteld, terwijl hij geacht wordt een van de sterkhouders van dit team te zijn. Standard probeerde meer in balbezit te spelen, maar Amani bracht niet veel meer dan wat onnauwkeurigheden.

Nog een blessure in de verdediging van Standard

De invalbeurt van Ilay Camara zorgde voor dynamiek op de linkerflank en bracht gevaar met zich mee. Het was dan ook hij die Andréas Hountondji bediende voor de gelijkmaker van de Rouches.

Henry Lawrence leverde daarentegen niet zijn beste prestatie van het seizoen en leek het moeilijk te hebben. Het moet gezegd worden dat de Engelsman niet had verwacht zo vroeg in de wedstrijd in te vallen.

Ivan Leko had eigenlijk geen andere keuze dan deze wijziging door te voeren, aangezien Bosko Sutalo zich blesseerde bij de laatste actie van de eerste helft, zoals de coach van Standard op de persconferentie vertelde.

Het is uiteraard onmogelijk om nu al te weten hoe ernstig de blessure is, maar het is opnieuw een tegenvaller voor Leko aan het einde van dit seizoen. David Bates en Attila Szalai begonnen net terug te komen, althans op training, om de verdedigende linie te versterken. De Kroatische verdediger, terug sinds de wedstrijd op Dender in de Europe Play-Offs, had tussen half januari en half april slechts één wedstrijd gespeeld vanwege een eerdere blessure.