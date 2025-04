Sclessin loopt leeg, malaise compleet, fans zijn het beu... "Maar wij geven niet op"

Het onheil bij Standard Luik blijft zich opstapelen. Na het verlies tegen OH Leuven (1-0) bengelen de Rouches helemaal onderaan in de Europe Play-offs. En dat voor amper 7.000 toeschouwers in het Stade Maurice Dufrasne, waar normaal 27.500 supporters binnen kunnen.

De malaise is compleet, en de fans zijn het beu. In een stadion dat ooit kolkte, bleef het dinsdag opvallend stil. Een zoveelste teleurstelling in een eindronde waarin Standard nu al 25 wedstrijden op rij geen enkele zege boekte. “Maar we gaan niet opgeven", klonk het strijdvaardig bij Marlon Fossey, die na afloop toch wat moed probeerde in te spreken.

“Vier punten scheiden ons van Charleroi, en er zijn nog vijftien te verdienen", benadrukte de Amerikaanse rechtsachter. “Het is makkelijk om in zo’n periode elkaar met de vinger te wijzen, maar dat zit niet in onze mentaliteit. De fans denken misschien dat we gewoon wat komen spelen en dan terug naar huis gaan, ongeacht het resultaat, maar ik kan u verzekeren: zo is het écht niet.”

Fossey klonk bijna als een kapitein. “Zaterdag trekken we naar OH Leuven om te winnen. Waarom zouden we er anders aan beginnen? Ik ben verliefd op dit spel en op winnen. We starten niet met 1-0 achterstand, hé. We zullen kansen krijgen – het is aan ons om ze te benutten.”

Dat laatste blijft een pijnpunt bij Standard. De efficiëntie uit de reguliere competitie is als sneeuw voor de zon verdwenen. “Het tegendoelpunt tegen OHL lijkt als twee druppels water op dat van tegen Westerlo vorige week", zuchtte Fossey. “Zó vermijdbaar, zó frustrerend. Zeker omdat we toen net druk zetten om zelf de drie punten te pakken.”

Toch blijft Fossey geloven in beterschap, al noemt hij de situatie hard. “Mentaal krijgen we rake klappen, maar we gaan niet plooien. Ik wil dat Standard rechtveert. Via iedereen, maar ik begin bij mezelf. Vijfentwintig matchen zonder overwinning in Play-off 2… dat is dramatisch. Het is tijd om dat te veranderen.”