Chris Coleman (OH Leuven) heeft er genoeg van: "We staan al in Guinness Book of Records"

Het is stilaan niet meer te geloven. OH Leuven verliest heel zelden, maar winnen is er ook héél erg zelden bij. Ook tegen Standard lukte het dit weekend andermaal niet. En dus werd er flink gesakkerd door de Leuvense coach.

OH Leuven verloor nog niet in deze Europe Play-offs en staat nog steeds tussen de mensen, op de tweede plaats op drie punten van leider Charleroi. En dus mag er nog gedroomd worden door de Leuvenaars.

Kansen genoeg, maar ...

Maar: ook tegen Standard werd niet gewonnen. Een overwinning en vijf gelijke spelen is het zo in de play-offs. En ook in de reguliere competitie speelde niemand meer gelijk dan de Leuvenaars.

Kansen genoeg nochtans ook weer tegen Standard. Dat besefte ook de coach, Chris Coleman in gesprek met DAZN: "We slikten ook nog eens een slordig doelpunt, maar toen had het al 2-0 moeten staan."

Guinness Book of Records

"Met 3 matchen in 7 dagen waren we wat moe, maar we hadden toch een of twee prachtige kansen om de wedstrijd te beslissen. Die mogen we niet missen, zeker niet tegen een goed georganiseerd en fysiek sterk Standard."

En zo blijft het gelijke spelen regenen voor de Leuvenaars: "Ik denk dat we al in het Guinness Book of Records staan. Het is wat het is, tijd om te rusten nu", besloot Coleman.