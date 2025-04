DONE DEAL: OH Leuven zet in op de toekomst en houdt zo alle gegadigden af: "Doet deugd"

OH Leuven raakte tegen Standard opnieuw niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En dus waren er veel spelers niet echt tevreden na de zoveelste puntendeling. Al was er een speler die wรฉl wat te vieren had.

Wouter George tekende deze week namelijk een contractverlenging bij zijn jeugdploeg. Daarmee zal hij nu tot juni 2028 uitkomen voor de Leuvenaars. George is dan ook een man van de streek.

In het verleden speelde hij ook even voor KAA Gent, maar een paar jaar geleden kwam hij terug naar Leuven en daar is hij nu aan het doorbreken. En dat levert nu dus ook op.

“De contractverlenging doet deugd. Ik ben blij met de stappen die ik gezet heb en, ja, ik ben dit seizoen fit geweest, hè", aldus Wouter George daarover tegen Het Nieuwsblad in een reactie na het gelijkspel tegen Standard.

Moeilijke gesprekken? Viel wel mee

“Ik had dit allemaal in het begin van het seizoen niet kunnen bedenken. Moeilijke gesprekken met Leuven? Het viel wel mee hoor, contractonderhandelingen zijn nooit makkelijk. Daar moet tijd over gaan, ook in dit geval, en ik denk nu dat de beide partijen er goed zijn uitgekomen."

Wouter George wil de komende drie jaar een basisplaats proberen te verwerven bij de Leuvenaars en op die manier nog extra stappen gaan zetten. Daar komt nu de focus op.