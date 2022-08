Speeldag eindigt met knotsgek spektakelstuk: KVM wint na 2-4-achterstand alsnog dankzij droomdebuut Robberechts!

Wat een spektakelstuk nog aan het einde van de speeldag! Onthoud de naam Milan Robberechts. De 18-jarige youngster hielp KV Mechelen tegen Westerlo van 2-4 achter nog naar 5-4. Van een droomdebuut gesproken.

Geen Nikola Storm bij KV Mechelen. Het was voor Buijs dus weer schuiven met de pionnetjes, maar de Nederlander zag zijn troepen wel gretig van start gaan. Met kansen ging dat niet meteen gepaard en na 25 minuten viel het doelpunt aan de andere kant. In een warrige fase kon Coucke eerst nog redding brengen, Nene maakte echter toch de 0-1.

© photonews

Een klein kwartier later hingen de bordjes weer gelijk, na een slimme assist van Da Cruz en beheerste afwerking van Hairemans. Schoofs moest op slag van rust nog een hoekschop van de lijn halen om er voor te zorgen dat de ploegen ook met die gelijke stand de kleedkamers opzochten.

Schoofs en Hairemans bleven belangrijk. Na de aflegger van Malede bereikte Schoofs op links Hairemans nog en die schoot vol vertrouwen zijn tweede hoog in de touwen. Als KV een achterstand kan ophalen, kunnen wij dat ook, dachten ze bij Westerlo. Na een strafschopfout van Peyre op Bernat maakte Dierckx de 2-2 van op de stip. De ex-Bruggeling had nog zin in een volgende treffer en zijn fraaie plaatsbal was goed voor de 2-3.

© photonews

Bij KV Mechelen zagen ze tussen de 2-2 en 2-3 een strafschopgeval op Hernandez. Daarom maakte assistent-coach Defour zich woest, Bert Put stuurde hem met rood naar de kleedkamers. Na een misverstand tussen Vanlerberghe en Coucke maakte Foster de 2-4 en leken de bezoekers de drie punten op zak hebben.

© photonews

Niets was echter minder waar: in twee minuten ging het van 2-4 naar 4-4! De aansluitingstreffer kwam er via een plaatsbal van Schoofs, de gelijkmaker via een kopbal van debutant Milan Robberechts. Het werd de avond van zijn nog jonge leven voor de 18-jarige invaller, die warempel nog van kortbij de 5-4 lukte. Wat een wedstrijd!