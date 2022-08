STVV pakt eerste driepunter op veld van Oostende na foutje van Hubert

STVV is weg van de laatste plaats. Na drie gelijke spelen en één nederlaag hebben ze hun eerste winst eindelijk te pakken. Met dank aan een goal van birthday boy en kapitein Tony Leistner. Maar bij die goal ging KVO-doelman Hubert toch wel wat in de fout.

Wie had ooit gedacht dat Shinji Kagawa en Shinji Okazaki een aanvallend koppel gingen vormen in België? STVV bracht de beide Japanse supersterren aan de aftrap aan Zee. Na een paar trainingen kreeg Okazaki, Japans recordinternational, dus de voorkeur op Gianni Bruno. Bij Oostende was het opmerkelijk dat Sieben Dewaele voor de eerste keer in de basis stond.

Die Okazaki kan trouwens nog steeds voetballen hoor. En met zijn conditie en loopvermogen was ook niks mis. Na tien minuten had hij al een kopbal in de handen van Hubert en een bijna-assist op Brüls op zijn conto staan. STVV was de betere ploeg en verzilverde dat ook op het kwartier. Maar daar ging Hubert toch in de fout. De doelman verkeek zich op een simpele en niet al te harde tik van Leistner na een hoekschop van Brüls: 0-1.

© photonews

Oostende kon van zijn kant niets klaarmaken. Er zat geen samenhang in en STVV zat er kort op. Veel animo zat er sowieso al niet in de wedstrijd. Voetbaltechnisch was het zeker een flauwe eerste helft. De tweede helft was Oostende beter, maar kansen afdwingen zat er niet in. De Japanners van STVV knutselden nog de beste mogelijkheden in elkaar.

STVV kwam eigenlijk nooit echt in de problemen. Daarvoor zat er te weinig creativiteit in de ploeg bij KVO. Daar gaan de kustjongens toch iets moeten aan doen, want het seizoen is nog lang en met strijdlust en inzet gaan ze er niet komen. Ambrose is een goeie spits en met Hornby hebben ze meer slagkracht. Maar de bal moet er ook komen. Ambrose moet bijna telkens zelf zijn kansen gaan afdwingen.