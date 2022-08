Okazaki liet zien dat hij nog lang niet versleten is: "Het was niet slecht en niet goed, volgende week wil ik scoren"

Je moet soms toch even knipperen als je vooraan bij STVV twee Japanse internationals ziet rondlopen met respectievelijk 97 en 119 interlands achter hun naam. Shinji Okazaki heeft zijn landgenoot Shinji Kagawa vervoegd. Na enkele trainingen mocht hij meteen in de basis starten.

Hij maakte meteen duidelijk dat hij niet gekomen is om uit te bollen. De 36-jarige spits joeg achter elke bal en liet flitsen van zijn creativiteit zien. "Ik ben blij om hier te zijn en te starten met een overwinning", zei hij na de match. "De club en coach geloven in me, dus de omgeving voelt aan als een familie."

Voor Bernd Hollerbach is hij alvast welgekomen. Die deed na Anderlecht nog maar eens een oproep naar versterking en zijn bestuur reageerde door Okazaki een contract te geven. Op training liet die alvast een heel goeie indruk na. "Ik speelde niet slecht, maar ook niet goed. Zelfs al wilde ik mijn deel van het werk doen, naar het einde was ik toch erg moe. Dat moet beter. Volgende wedstrijd wil ik niet enkel vechten, maar ook scoren."