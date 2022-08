Vanderhaeghe baalt verschrikkelijk: "Beschamend om zo'n goal tegen te krijgen"

Yves Vanderhaeghe was na afloop van de match tegen STVV niet blij, om het eufemistisch uit te drukken. De coach van KV Oostende zag zijn ploeg amper iets creëren en een lullig doelpunt tegenkrijgen.

Vanderhaeghe was zeker over die eerste helft niet tevreden. STVV legde de opbouw van Oostende helemaal plat. "Onze manier van voetbal was zeker niet goed genoeg vandaag. Die eerste helft was zeker niet goed. We vonden geen antwoord op de druk die STVV zette", aldus Vanderhaeghe.

Ook de goal die toen viel, was zeker vermijdbaar. In de eerste zone devieerde Leistner een hoekschop van Brüls niet eens zo hard richting doel. "Als je zo'n doelpunt binnenkrijgt, weet je dat het tegen goed georganiseerd STVV erg moeilijk wordt. Ik vind het een beetje beschamend om die goal te slikken."