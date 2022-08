Seraing wint degradatiekraker tegen KAS Eupen een geeft de 'rode lantaarn' door aan de 'Panda's'

Al direct een degradatie kraker op de vijfde speeldag. Het was er één die niet teleurstelde met Seraing die aan het langste eind trok.

Zowel bij Eupen als bij Seraing was er maar één wijziging tegenover vorige speeldag. Bij Eupen keerde Stef Peeters terug in de basis en mocht daardoor Deom plaatsnemen op de bank. Eén wissel bij Seraing waar Tremoulet starte en Elisor daardoor naar de bank verhuisde.

1ste helft

Na 5 minuten kwamen de bezoekers al op voorsprong. Na handspel ging de bal op de stip en Marius schoot de bal binnen. Zo begon Seraing prima aan de wedstrijd. Eupen speelde met zeer veel zelfvertrouwen en ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Toch was het 9 minuten voor rust seraing dat op een dubbele voorsprong kwam. Een knappe actie van Bernier zorgde ervoor dat Marius zijn tweede van de avond kon binnenschieten.

Amper twee minuten later leek de wedstrijd al gespeeld. Nu was Bernier niet de aangever, maar maakte hij het zelf af. 0-3 was ineens ook de ruststand.

2de helft

Vier wissels bij Eupen bij het begin van de tweede helft om het tij te keren was het antwoord op de ruststand van Bernd Storck. Dit zorgde direct voor gevaar, maar geen aansluitingstreffer voor Eupen. In de 60ste minuut kan Magnee dan toch scoren en zo kwam de stand op 1-3.

Zelfs na 6 minuten extra tijd werd er niet meer gescoord en zo geeft Seraing de rode lantaarn door aan Eupen.