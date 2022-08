Na de degradatietopper: Bernd Storck verwacht heel moeilijk seizoen, bij Seraing hopen ze nu vertrokken te zijn

Het woord 'degradatietopper' oogt wat zwaar. Het treffen tussen het elftal van Bernd Storck en Seraing mocht zo wel degelijk omschreven worden, ook al was het nog vroeg op het seizoen.

Eupen moest een pijnlijke thuisnederlaag slikken (1-3). "Defensief was het niet goed. Als je de duels verliest, kun je geen match winnen. Het zal een zeer moeilijk seizoen worden, maar we moeten in onszelf geloven", concludeert Bernd Storck.

De ex-trainer van Genk erkende dat zijn huidige ploeg op de vijfde speeldag geen aanspraak kon maken op puntengewin. "Het is niet normaal dat we thuis drie doelpunten in één helft incasseren. Het was een offday, Seraing was beter. We moeten de kop omhoog houden voor de match tegen Westerlo van volgend weekend."

© photonews

Bij Seraing hebben ze dan weer hun eerste punten beet. "We moeten hier van genieten na enkele vermoeiende weken", aldus trainer José Jeunechamps. "Dit is een overwinning die vertrouwen geeft. Er was meer efficiëntie voor doel en we waren goed georganiseerd. Ik hoop dat ons seizoen nu echt begonnen is."

Voor Jeunechamps is het hoopgevend dat zijn spelers een ploeg over de knie legde dat aan de Kehrweg het Club Brugge en Antwerp al moeilijk maakte. "Tegen de grote ploegen heb je niet vaak de bal en verdedig je. Het was vrijdag een andere type match dan hun matchen voordien."