Blijft RC Genk in het spoor van Antwerp met 12/12 tegen Cercle Brugge?

Na een nederlaag op de openingsspeeldag is de trein van Racing Genk helemaal onder stoom gekomen. Zaterdagavond ontvangen ze Cercle Brugge in hun zoektocht naar de voorlopige leidersplaats.

RC Genk

Na 4 speeldagen heeft RC Genk maar liefst 13 doelpunten gemaakt. Dat zijn er 5 meer dan de eerste achtervolgers in die rangschikking. Met 7 tegendoelpunten staan ze dan weer onderaan in de klas. Tegen Cercle Brugge zal het Genkse doel niet meer verdedigd worden door Jhon Lucumi. Hij was er vorige week tegen Zulte Waregem al niet meer bij en enkele dagen geleden werd zijn transfer naar Bologna afgerond.

Wie er wél bij is tegen Cercle is Ally Samagoal. De Tanzaniaan keert terug naar zijn Belgische heimat voor een seizoen en haalde meteen de selectie van Vrancken. Al is het nog maar de vraag of hij de voorkeur zal krijgen om Németh en wat er met Onuachu nog gebeurt.

"We mogen ons niet laten overdonderen door te tegenstander die veel druk zet. We willen opnieuw energie brengen die overslaat op de tribunes zodat de 12e man opnieuw aansluit", klinkt het bij Wouter Vrancken.

Cercle Brugge

Die hoge pressing heeft Cercle Brugge nog maar weinig opgeleverd dit seizoen. Met een schamele 4 punten na 4 speeldagen staan ze maar 1 plekje boven degradatie. De vereniging kon winnen van Anderlecht maar oogde vervolgens wel zeer zwak tegen Standard. Bovendien lijkt Cercle buitenshuis een schim van zichzelf.

Cercle rondde deze week nog de komst af van de Franse aanvaller Yann Gboho en de Ghanese middenvelder Abu Francis. Het is niet zeker of zij zullen spelen in Genk.

"Genk is op dit moment één van de beste ploegen van België. Ik ben fan van hoe ze spelen, het is leuk om te zien. Vrancken doet er goed werk nadat hij dat in Mechelen al gedaan had maar we zijn er klaar voor. Als je bang bent van het tempo en de vaardigheden van de tegenstander, ben je op voorhand al verloren. Nu zijn we er klaarr voor", denkt Cercle-trainer Thalhammer.