Gent dient zwak Anderlecht tweede nederlaag op rij toe na penaltydoelpunt van Cuypers

Anderlecht staat weer met zijn voetjes op de grond na twee nederlagen op rij. In wat enkel als een slechte wedstrijd kon omschreven worden, besliste een penalty de wedstrijd. En daarmee is er toch wel een eerste minicrisis in Anderlecht, want het spel was niet weer niet goed.

Bij Anderlecht stond Mario Stroeykens aan de aftrap ten koste van Arnstad. Refaelov mocht zo een rijtje lager het spel gaan verdelen. Maar Gent begon gretig en voetbalde de eerste helft het meeste op de helft van Anderlecht. Het middenveld van Anderlecht kon het allemaal niet belopen. Kana stond er op veel momenten alleen voor.

Hong verstuurde na een paar minuten al een waarschuwing en een goal van Depoitre werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Hjulsager. Daar tegenover zette Anderlecht één schot van Delcroix op de paal en een paar trappen net naast diezelfde paal. De vaststelling was wel dat er bij beide ploegen wat creativiteit ontbrak. Bij paars-wit liepen de aanvallers elkaar dan ook nog eens voor de voeten in plaats van het spel breed te houden.

Gebrek aan spieren

Mazzu zei woensdag nog dat Anderlecht "wat meer spieren" nodig heeft. Daarom ook de transfer van Diawara. Tegen Gent was dat nogmaals te zien. Maar ook vooraan... Tegen de drie beren van de Buffalo's was er niets te beginnen voor de spitsen. Bij beide ploegen was ook een gebrek aan zuivere looplijnen te zien. Het liep wat kriskras door elkaar. Geen overlapping, geen spel tussen de lijnen... Steriel, zo zou je het nog het best kunnen omschrijven.

Of nerveus. Geen idee waarom, maar beide ploegen hadden door de nederlaag in het weekend blijkbaar weinig vertrouwen aan de bal. Holderdeboldervoetbal was het soms. Echt genieten was het niet. We werden bijna opgeschrikt toen Refaelov in de tweede helft een geniale beweging in huis had en leek te gaan scoren, maar hij stifte de bal naast.

En even later stond Gent wel op voorsprong nadat Amuzu een overtreding maakte in de zestien. Cuypers achter de bal en die schoot hem hard en hoog in doel: 0-1. Verschaeren begint stilaan ook een probleem te worden bij Anderlecht. De middenvelder kende een goeie voorbereiding, maar kon de lijn niet doortrekken. Hij voetbalt meer achteruit dan vooruit. En zo heeft ook Felice Mazzu een probleem, want zijn hand is nog niet te zien. Anderlecht voetbalt niet herkenbaar en is kwetsbaar.

De Europese kwalificatie was nu ook niet van dien aard dat het spel om te juichen was. Een gebrek aan creativiteit is en blijft het grootste probleem. Gent heeft hetzelfde probleem, maar een zege maskeert veel. Zolang de punten binnenrollen is dat niet echt een probleem. 't Is maar eens dat het stopt.