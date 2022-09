Anderlecht heeft een probleem op het middenveld: te licht en te weinig ideeën

De tweede match op rij die het duidelijk maakt: Anderlecht heeft een probleem op het middenveld. De jonge garde moet het telkens fysiek afleggen als er een ietwat stevige en opzittende tegenstander op het veld staat.

Arnstad moest wijken voor Stroeykens, waardoor Refaelov een rijtje lager stond. Refaelov trok nog zijn streng, maar Yari Verschaeren begint stilaan een probleem te worden bij Anderlecht. Hij stond dit seizoen telkens in de basis, maar bracht nog veel te weinig bij. Als hij geen ruimte krijgt, kan hij er zichzelf ook niet uitvoetballen.

Net als tegen Teuma en Lysen afgelopen weekend waren nu Vadis en Kums de boosdoeners. Tegen hun fysieke kracht kan het lichtgewichtmiddenveld niet op. Ze werden in de eerste helft weggeblazen. Ook Kana kon amper een duel winnen. Als ze meegaan in het spel van zo'n tegenstander zijn ze kansloos. Anderlecht vergat te voetballen tegen Gent.

"We moeten met meer vertrouwen voetballen", zuchtte Felice Mazzu achteraf. De ballen die achteruit werden gegegeven waren niet te tellen. "We benadrukken nochtans elke keer dat ze veel meer naar voor moeten voetballen. Maar er is nog veel werk. Die bal ging telkens achteruit."