Mazzu hoopt dat Vertonghen kleedkamer over dip heen helpt: "We hebben vertrouwen nodig en Jan kan daarbij helpen"

Hij is er nog niet officieel, maar Felice Mazzu wou ook niet flauw doen. Jan Vertonghen is rond met Anderlecht, maar na de nederlaag vond paars-wit het niet opportuun om hem voor te stellen. Dat zal moeten wachten tot morgen.

Maar Mazzu kijkt er wel naar uit. "We hebben maar één bal tussen het kader gekregen. Daarnaast hadden we nog die grote kans voor Refaelov die de match had doen kantelen. Maar wat ik vooral opmerkte was een gebrek aan vertrouwen. Het grootste probleem was de connectie tussen de verschillende linies. We hebben te laag gespeeld en de afstand tussen verdediging en aanval was te groot. Daardoor kregen we ook niet genoeg volk in de box om gevaarlijk te zijn", aldus Mazzu.

Veel was ook te herleiden aan de talloze ballen die achteruit werden gespeeld. "We verdedigden niet slecht, maar offensief was het te weinig. We moeten vertrouwen kweken en de enige remedie daarvoor is winnen. Vertonghen? Hij kan daar zeker aan bijdragen. Zeker in de coaching. Het is duidelijk dat hij ons iets gaat bijbrengen. Ik heb veel vertrouwen in deze groep, maar nu zitten we met die negatieve resultaten. De rol van Jan? Hij zal uiteraard zijn inbreng hebben."