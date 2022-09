Vanhaezebrouck noemt zijn 'Man van de Match', die hij twee weken geleden nog bekritiseerde: "Hij was ongelooflijk"

Gent heeft al tien matchen op rij niet meer verloren van Anderlecht, da's een record. De Buffalo's maakten het paars-wit alweer moeilijk met een goeie mandekking. Vooral de defensie stond als een huis.

En daar haalde Vanhaezebrouck één man uit: Jordan Torunarigha. Hein slaat en Hein zalft. Twee weken geleden stak hij hem nog onder de grond na de match in Oostende, maar nu zette hij hem op een voetstukje. "Onze defensie was heel solide en dan is het moeilijk om tegen ons te scoren", aldus Vanhaezebrouck. "Kums? Ja, die was goed, maar de 'Man van de Match' was voor mij Torunarigha. Hij speelde een superpartij. Zowel defensief als opbouwend!"

Over het spel zelf was hij uiteraard niet helemaal tevreden. "Winnen op Anderlecht is voor mij geen haleluja-moment. Net als verliezen tegen Antwerp geen drama is. We moeten een reeks neerzetten. Het was zo'n typische Anderlecht-Gent-match. Er waren weinig kansen en we waren aan elkaar gewaagd. Dat we al zo lang niet verloren van Anderlecht? Da's uitzonderlijk, maar Anderlecht had ook verschillende matchen kunnen winnen."