Club Brugge laat weer twee gezichten zien, maar wint wel van Kortrijk: dominant voor rust, onder druk erna

Club Brugge leek op weg naar een probleemloze namiddag toen Jutgla al na drie minuten wist te scoren. Zelfs de gelijkmaker van Kortrijk leek geen probleem te worden, want Meijer scoorde nog voor rust. De tweede helft kende echter een heel ander gezicht en Club kwam nog goed weg.

Carl Hoefkens stuurde gewoon dezelfde elf de wei in tegen Kortrijk. Met Hans Vanaken dus, ondanks alle commotie rond een mogelijke transfer. De fans van Club verwelkomden hem met een reusachtige tifo: "Bluvn Hans, ni goan!" Naar analogie met de clubleuze dus. En Vanaken zelf? Daar zag je niets aan. De middenvelder verdeelde rustig en zorgde voor gevaar.

Club heer en meester... in eerste helft

Want Club was heer en meester tegen KVK. Na een halfuur stond er 77 procent balbezit op ons blaadje. En na drie minuten was het al prijs: Selemani gleed bij het uitvoetballen uit en Jutgla was er als een echte goaltjesdief als de kippen bij om de 1-0 te scoren. Geen vuiltje aan de lucht, maar ineens bokste Kortrijk dan toch een fantastische tegenaanval in elkaar. De bal kwam bij D'Haene en die speelde Mata uit om Gueye zijn eerste goal van het seizoen aan te bieden.

Een 'accident de parcours' zou later blijken. Net voor rust zette Meijer met een rake kopbal na een fijnbesnaarde assist van Olsen de 2-1 op het bord en blauw-zwart keek niet meer achteruit. Ze hadden trouwens genoeg kansen om al voor de pauze zeker van winst te zijn, maar goed...

Kortrijk met beste kansen

Na de rust ging het opmerkelijk moeizamer voor de thuisploeg. Kortrijk had ineens een paar kansen, met de beste voor Avenatti. De ingevallen spits deed eigenlijk alles goed en kopte naar de verste bovenhoek, maar Simon Mignolet is natuurlijk niet de eerste de beste. De doelman ranselde het leer nog uit zijn kruising met een fantastische sprong.

En Gueye haalde nog eens de voorhamer boven en trof de deklat. Ook dat had de gelijkmaker kunnen zijn. De twee beste kansen na rust waren zo voor Kortrijk. Maar Club moest in de slotfase maar met tien Kortrijkzanen meer rekening houden. Invaller Challouk tikte immers de doorgebroken Mata aan en die kreeg rood. Club scoorde nog, maar Meijer vertrok uit buitenspel en de goal werd dus afgekeurd. Al bij al toch nog een gecompliceerde namiddag voor blauw-zwart, maar wel winst.