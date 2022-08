Noa Lang heeft transfer al even uit zijn hoofd gezet: "Hij heeft de knop omgedraaid, hij is geliefd in Brugge"

Noa Lang viel gisteren uit in de match tegen KV Kortrijk kort nadat hij mocht invallen. De verzwikte enkel baarde velen bij Club Brugge zorgen. Mag hij een transfer vergeten? Volgens moeder Manon de Vries zit hij daar absoluut niet mee in zijn hoofd.

Volgens zijn moeder zal de blessure ook wel meevallen. "Hij kon al op zijn linkervoet steunen en stappen, dus dat is goed. Z’n enkel voelde wel stijf, maar hij babbelde ook over andere dingen. Da’s meestal een goed teken", zegt ze in Het Nieuwsblad.

En zijn gewenste toptransfer? Ziet hij dat nu niet in het water vallen? "Natuurlijk wil Noa op een dag naar de buitenlandse top, maar nu zijn er nog maar tien dagen, dat is erg kort. En hij gaat sowieso enkel weg als de juiste club aanklopt. Is dat niet het geval, dan blijft hij gewoon. Of hij daar vrede mee heeft? Dat is nog vrij zacht uitgedrukt. Noa is geliefd in Brugge, woont er leuk, is dicht bij z’n familie, straks komen er weer zes Champions League-duels aan en er is ook een WK, waardoor het belangrijk is dat hij speelt. Je mag er zeker van zijn: hij is gelukkig en wil gerust nog een jaartje blijven. Hij zit niet met transferperikelen in z’n hoofd. Die knop heeft hij al omgedraaid."