Invallers van Charleroi nekken Zulte Waregem in povere pot voetbal

Voor de zesde keer op rij kan Zulte Waregem niet winnen van Charleroi. Essevee gaat pijnlijk met 1-3 onderuit tegen de Zebra's. Edward Still mag zijn invallers bedanken.

Het eerste doelgevaar van de wedstrijd was meteen raak voor Zulte Waregem. Alessandro Ciranni bracht de bal perfect voor en Alieu Federa kon, ondanks een tussenkomst van Herve Koffi, de bal eenvoudig binnenschuiven. Een droomstart voor Essevee. Wat volgde waren veel slordigheden aan beide kanten.

Het was uiteindelijk Charleroi die er het beste uitkwam en meermals kon dreigen. Maar tot echte doelpogingen was het wachten tot het halfuur. Tchatchoua liep de zestien meter van de thuisploeg binnen, maar zijn schot werd afgeblokt. In de herneming besloot hij in het zijnet van Sammy Bossut. Zorgane mocht het niet veel later vanop een vrijetrap proberen, maar Bossut kon de bal onschadelijk maken.

De derde doelpoging van de bezoekers was wel raak. In minuut 36 bracht Nkuba de bal perfect voor op het hoofd van Daan Heymans. De middenvelder kon de bal eenvoudig voorbij de goalie van Zulte Waregem binnenkoppen. Zulte Waregem zocht de voetballende oplossing, maar het spel was te slordig. Beide ploegen gingen met een gelijke stand de rust in.

Wissels

Zulte Waregem kwam gretig de kleedkamer uit, maar Herve Koffi pakte uit met een prima redding op het schot van Alessandro Ciranni. Beide ploegen probeerden vervolgens kansen in elkaar te knutselen, maar daarvoor was de opbouw aan de bal te slordig.

Vijf minuten voor affluiten bracht Joris Kayembe de bezoekers uit het niets op voorsprong. Isaac Mbenza gaf de bal perfect voor tot aan de tweede paal waar invaller Kayembe de bal eenvoudig kon binnenkoppen. Vijf minuten later waren de andere twee invallers aan de beurt. Morioka gaf de bal door aan Zaroury en hij kon Bossut kloppen. Boeken toe voor de thuisploeg.

Een wedstrijd met veel slordigheden en weinig kansen, maar toch vier doelpunten. Essevee kan voor de zesde keer op rij niet winnen van Charleroi en blijft onderaan het klassement steken. De Zebra's komen op gelijke hoogte met Anderlecht.