Charleroi klaart voor de tweede keer op rij de klus in het absolute slot: "De groep blijft erin geloven"

Charleroi boekte deze namiddag een knappe 1-3 overwinning op het veld van Zulte Waregem. Al was het opnieuw lang wachten op het beslissende doelpunt. Net als vorige week vonden de Zebra's pas in het slot van de wedstrijd het gaatje.

Terug naar vorige week. Charleroi boekt een zuinige 0-1 overwinning op bezoek bij Seraing. Lang leken de Carolos op een 0-0 af te stevenen, maar vijf minuten voor affluiten kon de 21-jarige Tchatchoua het einge doelpunt van de partij de maken.

Tegen Zulte Waregem was het niet anders. Het leek erop dat Charleroi vrede moest nemen met een punt, maar in de laatste tien minuten wist het nog twee keer te scoren. Eerst via de ingevallen Joris Kayembe en vijf minuten later schoot Anass Zaroury de 1-3 eindstand op het bord.

Dat is ook Daan Heymans, maker van het eerste doelpunt tegen Essevee, niet ontgaan. "Vorige week was het een last minute win, nu klaren we de klus ook op het einde. Dat betekent dat we fysiek in orde zijn en de groep erin blijft geloven", vertelt de jonge middenvelder in een interview met Sporza.